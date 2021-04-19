Terör mağduru Şırnaklılar yeni evlerine kavuştu

Şırnak'ta, terör örgütü PKK tarafından yakıp yıkılan bölgelerde çevre düzenlemelerine devam ediliyor.

Bölgede tespit edilen hasarlı evlerde inşa çalışmaları sürerken, maddi kayıplar devlet tarafından tek tek gideriliyor.

Bu kapsamda kentteki mağdur vatandaşlar için hayata geçirilen 1.156 konut projesinde sona gelindi.

Terör olayları sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan Şırnaklılar, yeni evlerine dönmeye başladı.

YENİ ŞIRNAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde yaptırılan yeni evler, kura çekimlerinin ardından yeni sahiplerine teslim ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yakından takip edilen ve özenle yapılan evler, Şırnak'a yeni bir görünüm kazandırdı.