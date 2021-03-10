Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak ortaklarını kızdıracak açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Lideri, Türkiye'deki kadına şiddet vakalarına ve İstanbul Sözleşmesi'ne dair fikirlerini söyledi.

İttifak ortaklarının aksine İstanbul Sözleşmesi'ni savunmadığı belirten Karamollaoğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin 'kadına şiddeti 10 misli artırdığını' öne sürerek, şu ifadeleri kullandı;

İÇİMİZDEKİ KANAYAN YARA

"Üzülerek ifade ediyorum, son zamanlarda ülkemizde kadına yönelik şiddet de artış yaşanıyor. Bu kanayan yarayı durdurmak için gerekli adımları atmakla mükellefiz. Annelerimizin, eşlerimizin, kızlarımızın güvende ve geleceğinden emin bir şekilde yaşaması için çalışma ve eğitim hayatı başta olmak üzere diğer tüm alanlarda gerekli düzenlemeleri yapmak mecburiyetindeyiz.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ KABUL ETTİK DE NE OLDU

İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etti Türkiye. Ne oldu? Kadına şiddet 10 misli arttı. Sadece kanunlar çıkararak kadına şiddet çözülmez. Toplumda gerekli adımlar atılmalıdır. Aileyi korumadan kadına şiddeti önleyemezsiniz. Cinayetler son zamanlarda artıyor. İnsanların ekonomik, sosyal ve siyasi sebeplerle psikolojisi bozuldu. İktidarı, siyasileri ve kadın örgütlerini şiddet konusunda salim bir akılla meseleye yanaşmaya davet ediyorum. Ekonomik bunalıma giren bir ailede şiddet maalesef daha kolay ortaya çıkar. İktidarın ekonomiyi düzlüğe çıkaramaması da bu problemlere sebep oluyor. "