TEM'de zincirleme kaza!

Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Trafik tek şeritten sağlanıyor.

Otoyolun Ispartakule mevkisi Ankara istikameti üzerinde yabancı uyruklu tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TEM ESENYURT'TA MEYDANA GELEN KAZADAN SON GÖRÜNTÜLER!



TEM Esenyurt'ta Mahmutbey yönünde bir TIR nedeniyle 15-20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Ambulans, İtfaiye ve ekiplerin olay yerinde müdahalesi devam ediyor !



