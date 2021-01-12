AjansHaber.com.tr Gündem 12 araç birbirine girdi

TEM'de zincirleme kaza!

Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Trafik tek şeritten sağlanıyor.

Otoyolun Ispartakule mevkisi Ankara istikameti üzerinde yabancı uyruklu tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde ekiplerin çalışması devam ederken otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Dayatmalar kullanıcıları BİP'e yöneltti
'#WhatsAppSiliyoruz' kampanyasına destek artıyor
Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık
İstanbul'da vaka sayılarının düştüğü ilçeler
Bilgi paylaşımları BİP üzerinden yapılacak
"Gençlerin camide ne işi var?"
SSB Başkanı Demir müjdeyi verdi!