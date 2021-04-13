TEM'de kum yüklü hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü

Kaza TEM Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kum yüklü hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen nedenle otomobilin üzerine devrildi. Kamyon daha sonra bariyere çarptı.

OTOMOBİL KUMA GÖMÜLDÜ

Kamyonun kasasının altında kalan otomobilin sürücüsünü kurtarma çalışmaları başladı. Çevredekiler ve itfaiye ekipleri, kum altındaki araca ulaşmak için uzun süre uğraştı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

İtfaiye ekiplerinin ulaştığı otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

''BİRDEN KASITLI GİDER GİBİ ÖNÜME KIRDI''

Kazanın 500 metre ileride olduğunu belirten hafriyat kamyonu sürücüsü Osman S., "Sağ taraftan geliyorum. Arkamda görgü şahitleri de var. Birden kasıtlı gider gibi sola önüme kırdı. Benim arabama vurmasıyla kamyonun dengesi kayboldu. Aracı kontrol altında tutamadım. Bir müddet önümde sürüklendi. Araç dengesini kaybedince bariyerlere vurduk. Sonrasında devrildi" dedi.

ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışma sonrası yol trafiğe açıldı.