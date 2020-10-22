TELE1'den alçak hareket! Başkan Erdoğan'ı "vatan haini" göstermeye çalıştılar
Merdan Yanardağ’ın sahibi olduğu TELE1’den bir skandal daha geldi. Sokakta kendini bilmez bir kişiye mikrofon uzatan TELE1 Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı vatan haini olarak göstermeye küstahlığına kalkıştı. TELE1’in yapılan habere gelen tepkiler üzerine alçak haberi yayından kaldırdığı görüldü.
"İsveç Muhabiri" diye terör örgütü üyesini ekranlara çıkaran ve FETÖ parasıyla kurulduğu iddia edilen TELE1 yeniden provokatörlüğe başladı.
CHP'li belediyeler tarafından beslenen TELE1 sokak röportajı yaptığı sırada denk geldiği bir meczubun hezeyanlarını "yorum" ve "siyasi görüş" kılıfı ile haberleştirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'I VATAN HAİNİ GÖSTERECEK KADAR KÜSTAHLAŞTILAR
Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu kanal video aracılığıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "vatan haini" olarak gösterme alçaklığına girişti.
TEPKİ GELİNCE SİLDİLER
İğrenç provokasyona sosyal medyadan tepki yağınca haber kısa bir süre içerisinde kaldırıldı.
Takvim
Yorumlar