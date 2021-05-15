TELE 1'de Şeker Bayramı mı Ramazan Bayramı mı tartışması

CHP'ye yakınlığı ile bilinen TELE 1'de gündem, Ramazan Bayramı'nın ismi....

Kanalda, Merdan Yanardağ'ın moderatörlüğünde ekranlara gelen 18 Dakika programının bu haftaki konuğu Prof Dr. Emre Kongar oldu.

Yıllardır tartışılmaya devam eden "Şeker Bayramı mı Ramazan Bayramı mı" demeliyiz söyleminin ele alındığı programda Emre Kongar ve Merdan Yanardağ, Şeker Bayramı'nın sonradan Ramazan Bayramı'na dönüştürüldüğünü savundu.

"BU BAYRAMIN ADINI KİM DEĞİŞTİRDİ AKLINIZA GELMEZ"

Bu bayramın gerçek isminin Şeker Bayramı olduğunu savunan Kongar, şu ifadeleri kullandı;

"Bu bayramın adı herkesin bildiği gibi Şeker Bayramı idi. Peki soru, bu bayramın adını resmen Ramazan Bayramı kim yaptı? Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Aklınıza da gelmez. Bizim Orhan Erinç diye Cumhuriyet’in eski genel yayın yönetmenlerinden, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin sürekli başkanlarından sevdiğimiz bir arkadaşımız vardır. Benden bile kıdemli ve yaşlıdır. O da buna merak sarmıştı. Beraber bunu uzun uzun araştırdık.

Dini değerler yine hedef alındı! Bu kez hedef Ramazan Bayramı oldu pic.twitter.com/yJeRyNbgvE — A Haber (@Ahaber) May 14, 2021

RESMİ ADI ŞEKER BAYRAMI

Bunun resmi adı Şeker Bayramı olarak tescil ediliyor kanun ile. Sıkı durun, 12 Eylül yönetimi bazı bayramları kaldırıp bazı bayramlara yeni isimler verirken Şeker Bayramı’nı Ramazan Bayramı yapıyor. Aynı sırada dini siyasete veya dinden siyaseti kullananlara, Müslümanlara değil dincilere, siyaset için inancı kötüye kullananlara, istismar edenlere taviz vererek anayasaya da mecburi din dersleri koyuyor. Hala düzeltilemedi. Ve o mecburi din dersleri konurken, efendim işte bu ahlak dersi olacak bütün mezhepler anlatılacak filan dendi. Hepsi palavra çıktı.

ARAPÇAYA DAYALI EĞİTİM VERİLİYOR

Şimdi tamamen tek bir mezhep üzerinden, hatta öteki mezhepleri karalayarak ve reddederek; kulağımıza gelenlere göre, katiyen ahlakla falan ilgisi olmayan, daha yanlış şeylere Arapçaya falan dayalı olan bir eğitim yapılıyor bugün. Ve çocukları korkutuyorlar. Öyle çok vaka var. Din dersinden sonra eve gelip, “Anneciğim, cehennemde mi yanacağız?” deyip annesinin kucağına çıkıp ağlayan çocuklar var o cahil hocaların korkutması ile."

CUMHURİYETİN BAZI BAYRAMLARIN ADINI DEĞİŞTİRMESİNİN HEP BİR ANLAMI OLDU

Yanardağ ise Kongar'ın açıklamalarına destek vererek "Şeker Bayramı, bu hep unutulur. Cumhuriyet'in bazı bayramların adının, bazı beldelerinin adının, bazı kavramların değiştirilmesinin hep bir anlamı oldu.

NEDEN ŞEKER BAYRAMI DENİLMELİ

Ramazan Bayramı yerine Şeker Bayramı denilmesinin de bir anlamı var. Dini bir bayram bunu biliyoruz. Esas olarak dünyada Müslümanlar tarafından kutlanıyor, biliyoruz. Ancak Türkiye'de sadece Müslümanlar yaşamıyor, herkesi birleştiren bir bayram olmasında yarar görülmüş. Örneğin Kurban Bayramı'nın adını değiştirmemişler." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'Yİ HEDEF ALDI

Merdan Yanardağ, daha sonra AK Parti'ye yüklenerek "Ramazan Bayramı adının 12 Eylül yönetimi tarafından verildiğinin hatırlatılması bence çok önemli. Neymiş, demek ki 'AK Parti' iktidarı 12 Eylül cuntasının, 12 Eylül darbesinin, 12 Eylül diktatörlüğünün devamı dediğimiz zaman biz tesadüfen veya sadece muhalefet yapalım diye bunları söylemiş değiliz" dedi.