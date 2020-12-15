Tele 1 ve Yılmaz Özdil yine dini değerleri hedef aldı



🔹Kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası yapılması üzerine, Tele1 programının altyazısında "Diyanet yağmur duasında ayarı fazla mı kaçırdı?" ifadesi kullanıldı.



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