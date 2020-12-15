Tele 1 ve Yılmaz Özdil yine dini değerleri hedef aldı
CHP yandaşı Tele 1 kanalında geçtiğimiz hafta Cuma namazı sonrasında tüm camilerde yapılan yağmur duasıyla dalga geçildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle geçtiğimiz hafta cuma namazı hutbesinde suyun tasarruu kullanılmasının gerektiği anlatılmıştı. Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası yapılmıştı.
Tele1 Televizyonu, yine Müslümanların dini inançlarıyla dalga geçti. Tele1 programdaki KJ'sinde 'Diyanet yagmur duasında ayarı fazla mı kaçırdı?' ifadesini kullandı.
Cüneyt Akman ve Yılmaz Özdil'in katıldığı programda yağmur duasıyla ilgili sarf edilen sözler ve alt yazı mesajı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.
Tele 1 ve Yılmaz Özdil yine dini değerleri hedef aldı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 15, 2020
🔹Kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası yapılması üzerine, Tele1 programının altyazısında "Diyanet yağmur duasında ayarı fazla mı kaçırdı?" ifadesi kullanıldı.
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