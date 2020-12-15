AjansHaber.com.tr Gündem Tele 1 ve Özdil yine dini değerleri hedef aldı

Tele 1 ve Yılmaz Özdil yine dini değerleri hedef aldı

CHP yandaşı Tele 1 kanalında geçtiğimiz hafta Cuma namazı sonrasında tüm camilerde yapılan yağmur duasıyla dalga geçildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle geçtiğimiz hafta cuma namazı hutbesinde suyun tasarruu kullanılmasının gerektiği anlatılmıştı. Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası yapılmıştı.

Tele1 Televizyonu, yine Müslümanların dini inançlarıyla dalga geçti. Tele1 programdaki KJ'sinde 'Diyanet yagmur duasında ayarı fazla mı kaçırdı?' ifadesini kullandı.

Cüneyt Akman ve Yılmaz Özdil'in katıldığı programda yağmur duasıyla ilgili sarf edilen sözler ve alt yazı mesajı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sahte polis, gerçek polise kimlik sorunca...
ABD, Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıkladı
Çok sayıda araç sulara gömüldü
Cansu Yıldıran:: "Çağdaş Erdoğan tecavüzcüdür"
Vurdukça vurdu! İknacı! Sakin güç!
Yılbaşında 4 günlük kısıtlama uygulanacak
Suyu kalmayan İstanbul'da olay görüntüler