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Tel Rıfat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi." ifadesi kullanılarak, operasyonların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi." ifadesi kullanılarak, operasyonların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rıfat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

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