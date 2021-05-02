Tel Abyad'da bombalı saldırı: 4 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde bir motosiklete yerleştirilen bombayla düzenlenen terör saldırısında 4 sivil yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad'ın güneydoğusunda yer alan Suluk belde merkezinde, motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği infilak ettirildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralandı.
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesi ve ilçeye bağlı Suluk beldesi, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.
Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Tel Abyad bölgelerini hedef alarak, terör saldırıları düzenliyor.
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