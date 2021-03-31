Tel Abyad'da 693 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yerel Kolluk Birimleri, MİT Başkanlığı ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, bölgede arama tarama faaliyetleri yürütülüyor.

Faaliyetler kapsamında bölgede top, havan, mayın mühimmatı kullanılarak hazırlanmış plastik bidonlar ve demir bloklar içerisine tuzaklanmış 42 parça halinde toplam 693 kilogram ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildi.

Söz konusu patlayıcılar uzman personel tarafından yerinde imha edildi.