Teksas'ta tüm kısıtlamalar kaldırıldı

ABD’nin Teksas Valisi Greg Abbott eyalet genelinde tam bir açılma ilan etti.

Abbot, bütün iş yerlerinin tam kapasite açıldığını ve maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

“Teksaslılar COVID-19’a karşı ustalaştı”

Teksaslıların COVID-19'dan kaçınmada ustalaştığını öne süren Vali Abbott, “şimdiye kadar 10 milyon Teksaslı iyileşti” dedi.

Abbott kararı almasında en önemli faktör aşıların yaygınlaşması ve COVID-19 ilaçları oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre Teksaslıların yüzde 6,57'si tamamen aşılanmış durumda.

Ülke genelinde ve Teksas’ta Covid-19 vakaları ve hastanede yatanların sayısında önemli ölçüde düşüş yaşanıyor.

Ancak sağlık uzmanları, kısıtlamaların hemen gevşetilmesinin başka bir dalgaya yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Teksas, 2 milyon 672 bin 266 vaka ile California'dan sonra ülkede en çok Kovid-19 vakası görülen eyalet konumunda bulunuyor.

Karara tepkiler geliyor

Harris İlçe Yargıcı Lina Hidalgo valinin kararına katılmadığını söyledi.

Yargıç açıklamasında, "Şu anda elde etmek için çok çalıştığımız kazanımları tersine çevirmenin zamanı değil. Karar, Teksaslıları soğuk hava nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri başarısızlığını unutturmak amaçlı alaycı bir girişim olabilir” dedi.

Mission, Houston ve Dallas belediye başkanları, Abbott'un kararına rağmen maske takmayı teşvik etmeye devam edeceklerini söylediler.