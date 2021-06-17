Teksas’ta ruhsatsız silah taşımak serbest bırakıldı

Biden yönetimi silah satışlarına darbe vuracak önlemleri Kongre’den geçirmeye çalışırken Teksas Valisi silah lobilerinin yanında yer almayı sürdürüyor.

COVID-19 aşısı olanlara çekilişle silah dağıtan Vali Greg Abbott, eyaleti kovboyların yaşadığı döneme çevirmekte kararlı.

Silah lobilerine açık destek veren Cumhuriyetçi Vali Abbott’ın imzaladığı son karar, eyalette yasal olarak ateşli silahlara sahip olabilen 21 yaş ve üstü bireylerin izinsiz olarak halka açık yerlerde tabanca taşımasına izin veriyor.

Yasanın Eylül ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Demokratlar karşı çıkıyor

Eyaletteki Demokratlar ve bazı kolluk kuvvetleri, yasanın halkı korumaya yardımcı olan zorunlu ateşli silah eğitimini ortadan kaldırdığını belirtiyor. Aynı zamanda kimin yasadışı bir şekilde silah taşıdığını belirlemeyi zorlaştırdığını da ifade ediyor.

Vali Abbott ve destekçileri ise silah taşıma haklarına yönelik yapay bir engeli kaldırdıklarını ve daha fazla Teksaslı'nın kişisel koruma sağlamasını gerçekleştirdiklerini savunuyor.

5 eyalet daha kabul etmişti

Teksas, vatandaşların ruhsatsız olarak açıkça tüfek taşımasına izin veriyor.

Oysaki ruhsat sürecinde kişilerin parmak izi vermesi, geçmiş kontrolünden geçmesi, eğitim kursuna katılması ve atış yeterlilik testini geçmesi gerekiyor.

ABD'de Teksas'ın yanı sıra bu yıl Iowa, Tennessee, Montana, Utah ve Wyoming eyaletleri de ruhsatsız silah taşımaya izin veren yasaları kabul etti.