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Selçuk Bayraktar: SİHA'larda yerlilik oranı yüzde 93

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "SİHA'larda yerlilik oranı yüzde 93. Bütün kritik sistemleri biz yapıyoruz. Bu çok yüksek bir oran. Dünyada böyle bir üretim modeli pek yok." dedi.

Selçuk Bayraktar: SİHA'larda yerlilik oranı yüzde 93

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "SİHA'larda yerlilik oranı yüzde 93. Bütün kritik sistemleri biz yapıyoruz. Bu çok yüksek bir oran. Dünyada böyle bir üretim modeli pek yok." dedi.

Emre Köse
Emre Köse
15 Mart 2019 Cuma 09:46
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Selçuk Bayraktar: SİHA'larda yerlilik oranı yüzde 93
İstanbul

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk BayraktarGenç Ensar tarafından Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde düzenlenen "Milli ve Özgün İnsansız Hava Aracı Sistemleri ve Milli Teknoloji Hamlesi" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Türk havacılık tarihine ilişkin bilgiler verdi. 

Müslüman alimlerin dünya havacılık tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi öncü isimlerin olduğunu hatırlattı.

Bayraktar, insansız hava araçlarının (İHA) havacılıkta son dalga olduğuna işaret ederek, İHA'ların teknolojideki paradigma değişiminde bir kırılım oluşturduğunu vurguladı.

Savunma ve stratejik sanayilerde yazılımların mutlaka milli olması gerektiğini belirten Bayraktar, ürünlerdeki asıl katma değerin yazılım ve tasarım olduğunu söyledi. Bayraktar, "Savunma sanayisinde teknoloji ve yazılımı üretmiyorsanız ne bağımsız ne de müreffeh olabiliyorsunuz." dedi.

"Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının yüzde 65'i yerli kaynaklardan"

Selçuk Bayraktar, İHA'ların yeni bir alan olduğunu ve bu teknolojilerin muhakkak milli olması gerektiğine işaret etti. Bayraktar, milli güdüm sistemine sahip İHA'ların TSK envanterine girdiğini ve bunun ekonomik sürdürülebilirlik açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Bayraktar, ortaya konulan millileşme vizyonuyla savunma sanayisinde 2000’li yıllarda yüzde 15’lerde olan yerlilik oranının şimdi yüzde 65’lere ulaştığını, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının büyük kısmını yerli kaynaklarla tedarik ettiğini belirterek, "Bizim SİHA'larda yerlilik oranı yüzde 93. Bütün kritik sistemleri biz yapıyoruz. Bu çok yüksek bir oran. Dünyada da böyle bir üretim modeli pek yok." dedi. 

"İHA'ları kullanma kabiliyeti açısından Türkiye, dünyanın 3 ülkesinden biri"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, Türkiye'nin, kendi sınıfında bazı uçaklarda bir numara ve Bayraktar TB2'nin kendi sınıfının en iyisi olduğunu söyledi.

İHA'ları kullanma kabiliyeti açısından Türkiye'nin, dünyanın 3 ülkesinden biri olduğuna işaret eden Bayraktar, terörle mücadele nedeniyle Türkiye'nin İHA'larla birçok operasyon yaptığını anlattı.

"Ukrayna'ya bile İHA ihraç eder hale geldik"

Selçuk Bayraktar, İHA'ları geliştirirken terör bölgelerinde yaptıkları saha çalışmaları sayesinde İHA teknolojisini hızla geliştirdiklerini belirtti.

Bayraktar, Zeytin Dalı Harekatı’nda TSK'nın silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'yi çok etkin olarak kullandığını söyledi. Türkiye'nin SİHA'ları sadece kullanan değil, dünyaya ihraç eden bir ülke olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin yaklaşık 100 yıldır uçak üreten Ukrayna’ya bile SİHA ihraç ettiğini bildirdi.

Bayraktar, TSK’nın SİHA'larla teröristleri bulundukları yerde etkisiz hale getirdiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de, Kandil'de teröristleri takip edip imha eder hale geldi. Bu bir anlamda teknolojinin kuvvet çarpanının sonucu." dedi.

Üzerinde çalıştıkları Akıncı İHA'nın konvansiyonel harpte çok stratejik bir görev ifa edeceğini kaydeden Bayraktar, Akıncı'nın gelişmiş keşif ve taarruz yeteneklerine sahip olacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Selçuk BayraktarSiha
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