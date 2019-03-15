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Pi sayısının 31 trilyon basamaklı hali hesaplandı

Pi sayısının 31 trilyon basamaklı hali hesaplanarak bu alanda yeni bir rekora imza atıldı.

Pi sayısının 31 trilyon basamaklı hali hesaplandı

Pi sayısının 31 trilyon basamaklı hali hesaplanarak bu alanda yeni bir rekora imza atıldı.

Emre Köse
Emre Köse
15 Mart 2019 Cuma 09:49
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Pi sayısının 31 trilyon basamaklı hali hesaplandı
Ankara

BBC'nin haberine göre, Japonya'da yaşayan Google çalışanı Emma Haruka Iwao, şirketin bulut hesaplama servisinin yardımıyla Pi sayısının 31 trilyon basamaklı halini hesap etti. 

Iwao'nun, 170 terabayt veriye ihtiyaç duyduğu hesaplamayı 25 sanal makineyle 121 günde tamamladığı belirtildi.

Çocukluğundan beri Pi sayısından çok etkilendiğini ifade eden Iwao, "Çok şaşkınım. Hala bu gerçeğe alışmaya çalışıyorum. Dünya rekorunu kırmak gerçekten zordu." diye konuştu.

Iwao, Pi sayısında bir son olmadığını belirterek rekorunu geliştirmek istediğini söyledi.

Pi sayısının 31 trilyon basamaklı halini söze dökmenin, 332,064 yıl alacağı da kaydedildi.

Sayının daha önce en fazla 22 trilyon basamaklı hali hesaplanmıştı.

Bir dairenin çevresinin çapına bölümüyle elde edilen irrasyonel matematik sabiti Pi sayısı, mühendislikte, fizikte, süper bilgisayarlarda ve uzayın keşfi çalışmalarında kullanılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Pi31 Trilyon
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