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İki galaksi çarpışmasının son evresi

NASA'nın, çarpışmanın son evresine dair yayınladığı görüntüde, galaksilerin artık iç içe geçtiği dikkati çekiyor.

İki galaksi çarpışmasının son evresi

NASA'nın, çarpışmanın son evresine dair yayınladığı görüntüde, galaksilerin artık iç içe geçtiği dikkati çekiyor.

Emre Köse
Emre Köse
15 Mart 2019 Cuma 10:02
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İki galaksi çarpışmasının son evresi
Ankara

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), iki galaksi çarpışmasının son evresinin görüntüsünü yayınladı. 

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği görüntüde, Dünya'dan 230 milyon ışık yılı uzaklıkta Herkül takımyıldızında bulunan iki galaksinin iç içe geçtiği dikkati çekiyor.

Gök bilimciler, NGC 6052 ismi verilen bu çok parlak galaksi ikilisinin, "birleşmenin eşiğinde" olduğunu ifade ediyor.

Samanyolu ve Andromeda benzer bir kader yaşayabilir

Gök bilimci William Herschel tarafından 1784 yılında keşfedilen galaksi ikilisi, o dönem şeklinden dolayı tek bir düzensiz galaksi olarak değerlendiriliyordu. Ancak daha sonra NGC 6052'nin bu garip şeklinin aslında iki galaksinin çarpışmasının neticesi olduğu belirlendi.

Galaksiler birbirlerine yaklaştıkça her birindeki yıldızlar mevcut yörüngelerinden çıkarak yeni yörüngelerine yerleşmişti.

Bilim adamları, Samanyolu ile komşusu Andromeda'nın en yakın 4 milyar yıl sonra benzer bir kaderi yaşayacağını öngörüyor. 

Anahtar Kelimeler:
NasaGalaksi
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