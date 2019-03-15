Güvenlikteki son teknolojiler görücüye çıktı

Ankara

Güvenlik alanındaki son teknoloji ürünlerin sergilendiği ISAF Exclusive Fuar ve Konferansı başladı.

Marmara Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 15 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek fuar, Sheraton Hotel'de kapılarını açtı.

Etkinliğin fuar kısmında sektördeki son teknoloji ürünler sergilenirken, konferans kısmında güvenliğe dair gündemdeki en önemli başlıklar profesyonel konuşmacılar tarafından tartışılacak.

Yaklaşık 30 firmanın katılım sağladığı fuarda, gözetim sistemleri, güvenlik alarmları, geçiş kontrol sistemleri, devriye ekipmanları, araç güvenliği ve güvenlik araçları, bilgi güvenliği, siber güvenlik, akıllı bina ve bina otomasyon sistemleri, iş sağlığı güvenliği ve iş emniyeti, yangın önleyici malzemeler gibi çözümler tanıtılıyor.

Marmara Fuarcılık Genel Müdürü Feridun Bayram, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yurt dışında örneklerini gördükleri özel ziyaretçileri hedefleyen fuar konseptini Türkiye'ye taşıdıklarını ve bu yıl etkinliğin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Programa güvenlik birimlerinin ve sektördeki entegratör firmaların ilgi gösterdiğini belirten Bayram, konferans konularını yerli ve milli teknolojiler, akıllı şehirler ve akıllı devlet uygulamaları, siber güvenlik gibi güncel başlıklardan oluşturduklarını ifade etti.

Konferansta teknolojik gelişmeye paralel olarak ortaya çıkan yeni güvenlik ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağının ele alınacağını dile getiren Bayram, fuarda da bu yaklaşıma uygun ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Bayram, şunları kaydetti:

"Fuar sektörün seçkin firmalarını buluşturdu. İlk günkü açılış itibarıyla 3 yılın en geniş katılımlı fuarı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kolluk kuvvetlerinden temsilciler ağırlıklı olarak siber güvenlikle ilgili notlar aldılar. Siber güvenlik merak edilen, en fazla konsantre olunan alan olarak görülüyor.

Sektörel anlamda baktığımızda ise deneyimli olanların fikirlerini pekiştirebildikleri, daha az deneyimli olanların ise deneyim edinebilecekleri atölyeler organize ettik. Bu şekilde bir anlamda deneyim paylaşımına da ortam sunuyoruz."