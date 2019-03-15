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'Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta global sorun yaşanıyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizde de kısmen hissedilmektedir." açıklamasında bulundu.

'Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta global sorun yaşanıyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizde de kısmen hissedilmektedir." açıklamasında bulundu.

Emre Köse
Emre Köse
15 Mart 2019 Cuma 09:59
1 Okunma
'Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta global sorun yaşanıyor'
Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih SayanFacebookInstagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve Türkiye'de de kısmen hissedildiğini bildirerek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir." ifadesini kullandı.

Sayan, twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve bu durumun kısmen Türkiye'de de hissedildiğini belirten Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerinin siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip ettiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
FacebookInstagramWhatsapp
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