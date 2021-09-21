TEKNOFEST İstanbul coşkusu başladı

Festival kapsamında İçişleri Bakanlığı'na bağlı helikopterler gösteri uçuşu yaptı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden biri olan TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilecek festivale 45 bin takımda 200 binden fazla öğrenci başvurdu. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin kişinin katıldığı festivale bu sene rekor katılım bekleniyor.

Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu sektörü, medya kuruluşları ve üniversitelerden oluşan kurumların katılımıyla düzenleniyor. Katılımcıların ve öğrencilerin simülasyonlara da ilgisi oldukça yüksek.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN İLK AÇIKLAMA

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bu gençler sayesinde bağımsız güçlü Türkiye hedefimize her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çocuklarımız hepimizin göz bebeği... Genç kardeşlerim umudumuz sizlersiniz. Çekinmeyin korkmayın... Çalışmaya devam edin. Ülkemizin aydın yarınları olan sizlere elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Bu yoldan dönmek yok, bu yolda duraksamak yok. TEKNOFEST vatanımıza, milletimize ve dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun."

5 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ÖDÜL DAĞITILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise burada yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Aylar öncesinden hazırlıklarımızı yapıyoruz. TEKNOFEST Türkiye'nin gelecek vizyonunun örneğidir. Yarın dünyada adından söz ettirecek girişimcilerimiz var. GÖKBEY halka açık ilk gösteri uçuşunu yapacak. TOGG ilk kez bir festivalde milletimizle buluştu. TEKNOFEST'te dereceye giren takımlara 5 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

2030 yılına kadar dünyada uçan arabaların pazar payı 320 milyar dolara ulaşacak. Teknolojiye yatırımlarımız devam edecek. Beraber tarih yazacağız."

TEKNOFEST'TE İTİ QOVAN SÜRPRİZİ

TEKNOFEST'te Azerbaycan'ın Karabağ harekatında yüksek performans gösteren yeni tip kamikaze insansız hava aracı İti Qovan sürprizi yaşandı. İti Qovan Proje Müdürü Mübariz Abdullayev, Milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Azerbaycan'ın ürettiği bir ürün. Tüm dünya bu İti Qovan dronelarını tanıyor."

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü yetkilisinin verdiği bilgiye göre ARDIÇ iki motorlu bir helikopter. Arazözleri, yerdeki ekipleri ve yangın söndürme helikopterlerini koordine ediyor.

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası CEZERİ de yerini aldı. Katılımcılar CEZERİ'ye büyük ilgili gösterdi.

Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA ilk kez görücüye çıktı. Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevlerinde faaliyetler yürütebilecek, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak geliştiriliyor.

DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilecek. Elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacak.

TEKNOFEST'TE TOGG SÜRPRİZİ

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobili de bu sene TEKNOFEST'te yerini aldı. Ziyaretçilerin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili, festivalin gözde araçlarından birisi olacak.