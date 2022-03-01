AjansHaber.com.tr Gündem Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir soruşturma dosyası kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.E, M.E. ve S.E'nin adreslerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 3 gram eroin, 8 gram esrar, 2 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ukrayna'lı kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu
İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi
Komşu ülkelerden geleceklere özel bilet
Metaverse dünyasında marka başvuruları artıyor
"Zelenski cesur bir adam"
Google'dan Rusya kararı
TASC TV'ye engelleme