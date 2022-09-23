Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda ve bazı araç ile şüphelilerin üst aramasında 3 bin 766 uyuşturucu hap, 15 gram eroin ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan F.M, U.D, O.Ü, A.G, F.Ş, T.Ç, T.K. ve O.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.