Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde belirlenen bazı adresler ile şüphelilerin üst aramalarında tüfek, tabanca, 47 gram eroin, 28 gram sentetik uyuşturucu, 56 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1550 lira ele geçirildi.

Operasyonda M.Ç, A.Ç, H.B, E.A, S.İ, O.Ç, A.D, E.A. ve F.Ç. gözaltına alındı.