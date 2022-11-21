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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki ilçede 4 farklı olayda, 3 kilogram eroin, 5 kilogram 250 gram skunk, 544 gram metamfetamin, 56 sentetik ecza, bir miktar kokain, 1 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 825 lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.

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