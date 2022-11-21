Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki ilçede 4 farklı olayda, 3 kilogram eroin, 5 kilogram 250 gram skunk, 544 gram metamfetamin, 56 sentetik ecza, bir miktar kokain, 1 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 825 lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.