Tekirdağ'da tefecilik iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faizle borç para verip silah tehdidiyle senet imzalattırdıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda mağdurlara imzalattırılan 17 senet, 3 tabanca, 118 tabanca fişeği, 2 telsiz, şarj cihazı, bir mağdura ait sözleşme, silah taşıma ruhsatı, CD, 7 polis amblemi ve sahte basın kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.