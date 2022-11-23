Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi arazide ölü bulundu

İlçede yaşayan Fatih Gürel'den (31) haber alamayan yakınları polise haber verdi. Polis ekipleri ve Gürel'in yakınları Zafer Mahallesi ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Arazide hareketsiz halde bulunan Gürel'in hayatını kaybettiği ve başında darbeler olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi ile çevirdiği bölgede inceleme yaptı. Ceset, polis ve savcının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorlu Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Gürel'in en son görüştüğü iddia edilen arkadaşı M.G'nin bir süre önce yurt dışına çıktığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.