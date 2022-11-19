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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak içki ürettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine Süleymanpaşa ve Saray ilçelerinde 2 iş yeri ve 2 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 45 litre etil alkol ve kaçak üretilen 21 litre rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B, S.Y. ve H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

 

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