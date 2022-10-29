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Tekirdağ'da kaçak 910 litre içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir bağ evinde kaçak üretilen 910 litre içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi Aynur Caddesi Karaçallık mevkisinde bulunan bağ evine operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak üretildiği belirlenen 660 litre şarap, 250 litre rakı ile 2 ruhsatsız tüfek ve içki üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Polis, bağ evinin sahibi E.K'yi gözaltına aldı. Ele geçirilen kaçak içkiler imha edildi.

 

 

 

 

 

 

 

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