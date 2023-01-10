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Tekirdağ'da genç kızı öldüren şüpheli intihar etti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde genç kızı bıçaklayarak öldüren kişi daha sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Aysun Ahnas (24), Eski Cami-Orta Cami Mahallesi'ndeki evinde, arkadaşı Baver Gözetir (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gözetir, Ahnas'ı boğazından bıçakla yaraladı. Gözetir daha sonra kendini asarak intihar etti.

Ahnas'tan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Ahnas ve Gözetir'in öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından gençlerin cesedi, otopsi yapılması için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

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