Tek seferde 5 milyon lira çalan hırsızlık çetesi çökertildi

Olay 28 Aralık 2020'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşandı. 'Mayalı' ve 'Karakuş' hırsızlık çetesi üyeleri bankadan para çeken bir kişiyi takibe aldı.

Mağdur bankadan para çektikten sonra başka bir bankanın açık olup olmadığına bakmak için kısa süre aracından indi.

Bu sırada çete üyeleri aracın camını kırıp içerideki 2 milyon 542 bin lira, 330 bin dolar ve 11 bin euroyu çaldı.

Olayın ardından Ankara Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı, hırsızlığı yapan 4 çete üyesi tespit edildi.

Şüphelilerin olayın ardından lüks araçlar alıp farklı illere gittikleri belirlendi.

O araçlar takibe alındı, hem hırsızlığı yapanlar hem de çetenin tüm üyeleri deşifre edildi.

6 ilde operasyonlar yapıldı

Hırsızlığın ardından 1 ay bile geçmeden Ankara, Nevşehir, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Çorum'da operasyonlar başlatıldı.

Milyonluk hırsızlığı yapan 2 çete üyesi ile onlara yardım eden 23 şüpheli gözaltına alındı.

Hem çalınan paraların büyük kısmı hem de o paralarla alınan lüks araçlar da ele geçirildi.

Firari çete üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.