Tek kişi için gerekli para 8 bin 554 lira'ya çıktı!

Türkiye Kamu-Sen'in her ay düzenli olarak TÜİK verilerinden hareketle açıkladığı asgari geçin endeksine göre Kasım 2022 fiyatlarına göre dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 18.594,54 tek kişinin yoksulluk sınırı ise 8.554,74 TL olarak belirlendi. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının bir önceki aya göre 525,64 TL, %2,91 oranında arttığını gösterdi.Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre 165,15 TL, %2,48 oranında yükseldi ve 6.831,06 lira olarak hesaplandı.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise Kasım ayında 6.728,91 lira olarak tahmin edildi.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Kasım 2022 verilerine göre günlük 161,406 lira olduğu belirlendi. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 4.842,18 lira oldu. Kasım 2022 itibari ile ortalama 9.671,19 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %50,07’sini oluşturdu. Kira gideri ise Kasım 2022 ortalama maaşının %19,51’ine denk geldi.

Buna göre bir memur, ortalama maaşının %69,51’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.

Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının %30,42’si kaldı. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Kasım 2022 maaşından geriye yalnızca 2.941,98 TL kaldı.

Kasım ayı asgari geçim sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “AR-GE Merkezimizin asgari geçime ilişkin her ay düzenli olarak yapmış olduğu çalışma son derece önemli sonuçları içermektedir. Geride bıraktığımız Kasım ayı rakamlarına bakıldığında bir kez daha görüyoruz ki, ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılar ve enflasyonun yarattığı olumsuzluklar vatandaşlarımızı zorlamaya devam etmektedir. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde aylık harcama kalemlerine ısınma, yakıt gibi yeni eklenecek olan giderlerle kamu görevlilerimiz ve emeklilerimizin geçim sıkıntıları biraz daha artacaktır" dedi.