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TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörleri hizmete girdi

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörlerinin hizmete girdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörlerinin hizmete girdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, römorkörlerin dün Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'nda yapılan törenle hizmete alındığı belirtildi.

Paylaşımda, römorkörlerin 34 metre uzunluğa, 13,5 metre genişliğe, 6,2 metre su çekimine ve saatte 13 deniz mili sürate sahip olduğunu bilgisine de yer verildi.

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