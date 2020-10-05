TCG Giresun rekor kırdı
MSB: TCG Giresun 182 gün kesintisiz seyir icra ile rekora imza attı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, TCG Giresun'un 182 gün kesintisiz seyir icra ederek yeni bir rekora imza attığı duyuruldu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TCG GİRESUN fırkateynimiz Akdeniz'deki harekât ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde Mart-Eylül 2020 tarihleri arasında limana uğramaksızın kesintisiz 182 gün seyir icra ederek bu konuda yeni bir rekora imza attı."
TCG GİRESUN fırkateynimiz Akdeniz’deki harekât ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde Mart-Eylül 2020 tarihleri arasında limana uğramaksızın kesintisiz 182 gün seyir icra ederek bu konuda yeni bir rekora imza attı.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/ZvLQzRx8lk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2020
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