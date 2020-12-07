TCDD'den Sözcü yazarına olay cevap

Özlem Gürses'in TCDD treniyle ilgili iddialarına TCDD'den videolu paylaşımla cevap geldi. Gürses, sosyal medya hesabından Marmaray Kazlıçeşme istasyonundan uğurlanan ilk ihracat treninin geri döndüğünü iddia etmişti.

TCDD'nin Çin'e uğurladığı ilk ihracat treniyle ilgili TCDD'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada sosyal medyadaki haberleri üzüntüyle takip edildiği belirtilerek trenin Çin'e doğru yola çıkmada önce gümrükleme işlemleri ve Çin'den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu'na uğradığı belirtildi.

Gürses'i yalanlayan video

TCDD'nin bu açıklamasının ardından bugün de Özlem Gürses'in gülerek paylaştığı o videoya videolu cevap geldi. TCDD'nin resmi twitter hesabından yayınlanan görüntülerde Çin'e uğurlanan ihracat treninin çeşitli istasyonlarda çekilmiş görüntülerine yer verildi.