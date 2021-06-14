TBMM'de ziyaretçi yasağı aşı olanlar için kaldırılıyor

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele önlemleri kapsamında 13 Mart 2020'den bu yana grup toplantıları da dahil ziyaretçi kabul edilmiyordu.

TBMM Başkanlığından yapılan duyuruya göre, her iki COVID-19 aşısını olan vatandaşlar, bugünden itibaren 30 Haziran'a kadar TBMM yerleşkesi ve eklentisine ziyaretçi olarak girebilecek.

Aşı olmayanlar için 14-30 Haziran'da, Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde, ziyaretçi kabulü yapılmaması kararı alındı.

'Mini infaz paketi' Genel Kurul'da

TBMM Genel Kurulu, 15 Haziran Salı günü toplanarak, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Hükümlülere, elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilme imkanı getiren teklife göre, cumhuriyet başsavcıları, cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkili olacak.

Çocuğu bulunan annenin cezası ertelenebilecek

Toplam 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş veya ceza infaz kurumunda olması durumunda, cezasının infazı, çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilecek.

Ziyaret süreleri artırılacak

Teklifle, cezaevlerindeki hükümlülerin ziyaret süreleri 1 saatten 1 buçuk saate çıkarılacak.

Hasta ziyareti amacıyla verilen izinler arasında beklenmesi gereken 1 aylık süre kaldırılacak. Maddi gücü olmayanların cezaevi nakil ücreti devlet tarafından karşılanacak.