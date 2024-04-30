TBMM'de yeni anayasa mesaisi başlıyor!

TBMM’de yeni anayasa mesaisi bugün başlıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret edecek.

Özel ile görüşecek

İlk durağı saat 11.30'da Meclis'teki CHP Grubu olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

İkinci durak MHP

Kurtulmuş'un, grup toplantısı için TBMM'de olacak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de yeni anayasa konusunda bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kurtulmuş, planlanan takvim içinde diğer parti gruplarını da ziyaret edecek. Bu sürecin ardından siyasi partiler arasında anayasa yapımına yönelik usul ve esasların belirlenmesine yönelik istişareler gerçekleştirilecek.

TBMM'de gündem yoğun!

TBMM'de bugün CHP ve MHP grup toplantıları yapılacak. Ayrıca Erzincan İliç'te meydana gelen maden faciasına ilişkin Meclis komisyonu toplanacak.