TBMM'de ve siyasette gündem

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 6. Denizcilik ve Deniz Hukuku Uluslararası Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/09.45)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Swissotel Büyük Efes'te "Üretim Sürecine Katılım Projesi"nin tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(İzmir/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık yerleşkesinde "Diyanet İşleri Başkanlığı ile Deprem Anı, Tahliye ve Toplanma Alanı Uygulaması"na katılacak.

(Ankara/10.00)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti iktidarının 20. yıl dönümünde "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar" Forumu ve gündemdeki önemli gelişmeler üzerine basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30)

Genel Kurulda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM ve üniversitelerin 2023 yılı bütçeleri ele alınacak.

(14.00/10.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Tramvay Projesi Üretim Tesisi'ni ziyaret ederek ilk Tramvay Aracı Teslim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

​​​​​​​(Ankara/14.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/19.45)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Paris)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen "Bir Millet Bir Zafer Karabağ Zaferi’nin 2. Yıl Dönümü Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Swandor Topkapı Palace'da düzenlenecek "FVW Travel Talk Kongresi" açılış programına katılacak.

(Antalya/09.00)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak; Valilik, esnaf, AK Parti İl Başkanlığı ve Artvin Gençlik Merkezi ziyaretlerinde bulunduktan sonra Trabzon'a geçip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Trabzonspor-Ferencvaros maçını izleyecek.

(Artvin/12.00/13.30/14.00/15.00/15.30/Trabzon/20.45)