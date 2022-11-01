TBMM'de ve siyasette gündem

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda buluşacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

Mezuniyet törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Ankara/11.00/18.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına katılacak.

(TBMM/13.30)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığın 2023 yılı bütçesi görüşmelerine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"na katılacak.

Bakan Soylu, YÖK Başkanı Erol Özvar ile imzalayacağı "YÖK ile Muhtar Akademisi Protokolü" ve "YÖK ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı Protokolü" imza törenlerine de iştirak edecek.

(Ankara/09.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, iki bakanlık arasında düzenlenen "Köy Yaşam Merkezleri Projesi İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.

Bakan Kirişci, "15. Uluslararası Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı ile 15. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00/Adana/12.00)

HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/17.00)