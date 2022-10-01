TBMM'de seçim öncesi son yasama yılı bugün açılıyor

TBMM de yeni dönemin ilk gündem maddelerinden biri, kamuoyunda “dezenformasyon” teklifi olarak nitelenen Sosyal Medya düzenlemesi olacak. Muhalefet düzenlemede en çok, sosyal medya paylaşımlarına yönelik hapis cezası içermesi nedeniyle tepki gösteriyor.

6 milyon dar gelirlinin icra borçlarının bir bölümünü devletin üstlenmesi ile esnafa yönelik yeni teşvik ve destekleri içeren düzenlemeler de Meclis’e sunulacak. Bir ekonomi paketine dönüştürülecek bu teklifte, kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilecek arabuluculuk düzenlemesinin yer alması da bekleniyor.

Uzun süredir üzerinde çalışılan bir başka konu ise EYT düzenlemesi. 17 Ekim’de Plan-Bütçe komisyonuna sunulacak 2023 yılı mali bütçesi de Genel Kurul görüşmeleri nedeniyle Meclis’in önemli mesai harcayacağı işleri arasında yer alacak.

HDP’li vekiller yargılanacak mı?

Yeni dönemin öncelikli işleri arasında, hakkında 5 ayrı dosyadan işlem yapılan HDP’li Hülya Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması da yer alıyor. Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak oylamalar sonucunda dokunulmazlığının kaldırılmasına hükmedilmesi halinde Güzel için yargı yolu açılmış olacak.

Gündemde Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bir üye seçimi de bulunuyor. Meclis, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile RTÜK’e de yine yeni birer üye seçecek. Yurtdışında bulunan TSK unsurlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Mali, Orta Afrika, Lübnan ve Azerbaycan tezkereleri de görüşülecek. Muhalefet ise borsadaki son yaşananlar başta olmak üzere yaz tatiline damga vuran önemli gelişmeleri Meclis gündemine taşımaya hazırlanıyor.