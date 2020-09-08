TBMM'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde insan kaynakları biriminde çalışan 34 yaşındaki bir memur, cuma günü rahatsızlanmasının ardından dün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ölüm TBMM'de salgın kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

CUMA GÜNÜ HASTANEYE BAŞVURDU

İnsan kaynaklarında görevli memur İ.S., cuma günü rahatsızlanarak hastaneye gitti. Ancak durumunun hastanede tedaviyi gerektirecek boyutta olmaması nedeniyle tedavisine evde devam edildi.

DÜN HAYATINI KAYBETTİ

İ.S. dün ateşinin tekrar yükselmesi nedeniyle bir kez daha hastaneye gitti ve yatarak tedavisine başlandı. Ancak durumunun ağırlaşması üzerine görevli memur hayatını haybetti.

İDARİ İZİNLİYDİ

Öte yandan edinilen bilgiye göre ailesinde Kovid-19 tanısı konulan kişilerin bulunduğu memur, idari izinli olarak evinde bulunuyordu.