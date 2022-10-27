TBMM'de Gündem

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saat 10.00'da Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM Başkanlığının 2023 yılı bütçesi görüşmelerine katılacak.

Dijital Mecralar Komisyonu, saat 11.00'da "Dijital Dünyada Telif Hakları" gündemiyle toplanacak. Toplantıda, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz sunum yapacak.

TBMM'de, Genel Kurulda, saat 14.00'da, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu saat 14.15'te, sendikaların katılımıyla gerçekleşecek.