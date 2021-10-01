TBMM yeni yasama yılına başlıyor

TBMM, 2 buçuk aylık tatilin ardından çalışmalarına başlıyor.

Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak.

Meclis'te ilk tören Meclis atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdim edecek. Okunacak İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

Yeni tip corona virüs önlemleri kapsamında Meclis'in yasama yılı açılış programında resepsiyon verilmeyecek.

GENEL KURUL SALONU YENİ DÖNEME HAZIR

TBMM Genel Kurul salonundaki eski sistem yenilendi. Milletvekilleri parmak izi veya şifre ile sisteme giriş yaparak oy kullanabilecekler.

Milletvekillerinin oturduğu sıralar da gül ağacı mobilya ile yenilenerek, sıralara ekranlar konuldu. Bu ekranlar aracılığıyla milletvekilleri oy kullanabilecekler. 200’e yakın milletvekili de parmak izlerini verdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortak yapılan yeni sistemin Avrupa’da kullanılan sistemle aynı olduğu öğrenildi. Salondaki halılar ve elektrik sistemi de yenilendi. Parti isimleri değişiklikleri ise artık elektronik sistemle yapılacak.