TBMM ve siyaset gündemi

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

- Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi tören düzenlenecek. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

(Ankara/09.05)

- İstanbul'daki anma törenleri kapsamında, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odada tören düzenlenecek, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Özel Programı" gerçekleştirilecek, Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde mevlit okunacak.

(09.00/10.00/12.15)

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma törenine katılacak, Millet Kütüphanesi'ndeki "Atatürk'ün Hiç Bilinmeyen Fotoğrafları Sergisi"ni gezecek.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Özbekistan'ın Semerkant kentine hareket edecek. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelecek, Ebedi Şehir Kompleksi'nde kültürel programa katılacak.

(Ankara/10.00/Semerkant)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelecek.

(Ankara/11.30)

TBMM'den

- Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tacikistan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Zavqizoda Zavqi Amin ile bir araya gelecek.

(Duşanbe/10.45)

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ve inşaat maliyet endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Hazırlık Toplantısı'na katılacak

(Semerkant)