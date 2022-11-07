TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde "2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni"ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uluslararası Turunçgil Kongresi'ne katılacak.

(Mersin/09.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere'de Dünya Turizm Fuarı'na katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov'la ayrı ayrı görüşecek.

(Londra)

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Adalet Bakanlığı Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Bireysel Başvurularda İnceleme Usulleri" konulu panele katılacak.

(Yozgat/14.00)