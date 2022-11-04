TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan MÜSİAD EXPO'ya ve Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.

(İstanbul/11.00/14.00/16.30)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MÜSİAD EXPO 2022 gala yemeğine katılacak.

(İstanbul/19.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) 10. Dönem Toplantısı'na başkanlık edecek, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na iştirak edecek.

(Bakü)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilikçi teknoloji yatırımcılarıyla görüşmeler için ziyaret ettiği İngiltere’de basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Londra)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Crowne Plaza'da "10. Yılında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu" açılış programına katılacak, Osmangazi Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek.

(Bursa/11.00/16.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu ve KADEM tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz Tokatköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanlığında "Şehir Buluşmaları" basın toplantısı düzenleyecek, tarihi Alsancak Tekel Fabrikası'nda incelemede bulunacak, turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, Kemeraltı esnafını ziyaret edecek, kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı yapacak, AK Parti üye katılım törenine ve Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.

(İzmir/11.00-19.30)

5- AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu" düzenlenecek. Forumun açılış konuşmasını, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yapacak.

(İstanbul/10.00)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve esnafı ziyaret edecek, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve basın toplantısı düzenleyecek, Vefa Buluşması'na iştirak edecek.

(Ardahan/15.00-19.30)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, basın açıklaması gerçekleştirecek, Valilik ve Belediye Başkanlığı ziyaretinde bulunacak.

(Kastamonu/10.00-15.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sir Bani Yas Forumu'na katılacak.

(Sir Bani Yas)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Fransa'nın başkenti Paris'te, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısı'nın 2. gününe katılacak.

(Paris)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hilton İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenen 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda, "Dijital Çağda Siyaset ve Medya Oturumu"na katılacak.

(İstanbul/14.00)