TBMM Genel Kurulu’nda gizli belge tartışması!

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, konuşmasında Türkiye'de 1920 model bir iç güvenlik anlayışının bulunduğunu savundu.

Bu güvenlik ve istihbarat kavrayışı ve anlayışıyla ileriye bir adım atılamayacağını öne süren Turan, "Bak, bunu niye söylüyorum? Şimdi, bu İçişleri Bakanının emrindeki Emniyet Genel Müdürlüğünden Meclise gelen şeyler var." sözlerini sarf etti. Bu sözler Genel Kurul'da tartışmalara neden oldu.

İçişleri Bakanı Soylu, yerinden kalkarak, "TBMM İstihbarat Komisyonundaki bir değerlendirmeyi burada açıklamak kanuna aykırıdır. İstihbarat Komisyonundaki bilgiler gizlidir, tahrif ederek açıklıyor." dedi.

Soylu, Turan'ın böyle bir açıklama yapamayacağını belirtirken Turan ise açıklamada bulunacağını kaydetti. Tartışma üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi. Aranın ardından görüşmeler kaldığı yerden devam etti. Başkan Vekili Bilgiç, Turan'ı komisyona ilişkin bilgilerin gizlilik esasına ilişkin uyardı.