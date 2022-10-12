TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal "Van ili hakkında", AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam "Ankara'nın başkent oluşu", CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kabaoğlu ise "İstanbul'un sorunları" konularında gündem dışı konuştu.

Kartal, Van'a gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin bilgi vererek, yatırımların artarak devam ettiğini belirtti.

Eğitim alanında da kente önemli yatırımların yapıldığını ve bunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'a verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Kartal, her alandaki yatırımlarla ilin çehresinin değiştiğini ifade etti.

Çam ise Ankara'nın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, ticaretin, ekonominin, ahilik geleneğinin de başkenti olduğunu dile getirdi.

Ankara'nın 21 üniversitesiyle güçlü bir öğrenci şehri olduğunu belirten Çam, Ankara'nın başta savunma sanayi ürünleri olmak üzere önemli ihracat kalemlerini yüksek standartlarda üreten bir sanayi ve teknoloji şehri olduğunu kaydetti.

Kabaoğlu da İstanbul'un "tarih, kültür, doğa", "deniz, kent, kır", "uluslararası, ulusal, yerel" üçlü özelliği ışığında ele alınması gerektiğini söyledi.

Dünyanın hiçbir kentinin bu üçlüyü bir araya getiremeyeceğine dikkati çeken Kabaoğlu, İstanbul kadar büyük metropollerin imar ve şehircilik uygulamalarının tek elden, yerel yöneticilerce yapılması gerektiğini vurguladı.