TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Tiflis'e geldi

Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini, Tiflis Havalimanı'nda Gürcistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Giorgi Volksi ile Gürcistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beka Odişaria karşıladı.

Gürcistan Parlamentosu'nu ziyaret edecek Şentop, mevkidaşı Şalva Papuaşvili ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Mustafa Şentop, ziyaret kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile de görüşecek.

Şentop'a ziyaretinde, TBMM Türkiye-Gürcistan Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs eşlik ediyor.