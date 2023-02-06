TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen illerin valileriyle görüşerek bilgi aldı

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AFAD'da gelişmeleri takip eden Şentop, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Gaziantep Valisi Davut Gül'ün ardından, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Adana Valisi Süleyman Elban, Kilis Valisi Recep Soytürk ve Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile telefonda görüştü.

Valilere geçmiş olsun dileklerini ileten Şentop, bölgedeki son gelişmelere ilişkin bilgi aldı.