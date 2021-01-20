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TBMM Başkanı Şentop aşı oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde COVID-19 aşısı yaptırdı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde COVID-19 aşısı yaptırdı.

"Bugüne kadar 142 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi." diyen Şentop, "Şu ana kadar bir milyona yakın vatandaşımız ilk doz aşısını oldu. Ben de bugün aşı oldum. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim kapsamında, kendilerini ve yakınlarını, dostlarını daha iyi koruyabilmek için, bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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