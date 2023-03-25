TBMM Başkanı Şentop, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde ilk maçında 2-1 galip gelen A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne Ermenistan galibiyetiyle başlayan Bizim Çocuklar'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne Ermenistan galibiyetiyle başlayan #BizimÇocuklar'ı tebrik ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/aZBOhj8Iji— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 25, 2023
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