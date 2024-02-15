TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan bir ilk!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir ilke imza attı.

Kurtulmuş, Genel Kurul çalışmaları devam ederken önce iktidar kulisine gelerek AK Parti milletvekilleriyle sohbet etti.

Ardından muhalefet kulisine geçen Kurtulmuş, muhalefet partilerinin milletvekilleriyle görüştü. Kurtulmuş, kulis ziyareti sonrası nöbetçi bakan olarak Meclis'te bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de bir araya geldi.